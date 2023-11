"Tagesschau" wird Opfer von KI-Kriminellen: "Lügen Ihnen dreist ins Gesicht"

Hamburg - Jetzt hat es auch sie erwischt! Kriminelle haben mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) mehrere gefakte Audio-Dateien veröffentlicht, in denen sich die " Tagesschau " für angebliche Lügen entschuldigt.

Die Stimme von "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa (60) wurde für die Fake-Audio-Dateien genutzt. © -/ARD-Tagesschau/NDR/dpa

Wie die "Tagesschau" selbst berichtet, scheint zu Beginn noch alles normal abzulaufen. Der offizielle "Tagesschau"-Jingle ertönt und erweckt den Anschein, als würde es sich um einen echten Podcast der Nachrichtensendung handeln.

Doch weit gefehlt! Denn die anschließende Begründung hat es in sich. "Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heute möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen. Seit über drei Jahren lügen wir Ihnen dreist ins Gesicht", heißt es dort.

Insgesamt drei Audio-Dateien sollen laut Bericht im Umlauf sein. Darin sind die "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa (60) sowie seine Kollegin Susanne Daubner (62) zu hören, die KI-gesteuerten Quatsch erzählen.

Thematisch werden in den Sequenzen der Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie und die angebliche "Denunzierung" von Demonstranten behandelt. In den entsprechenden Dateien ist die Rede von vermeintlichen Entschuldigungen und von "bewusster Manipulation" und "Lügen" in der Berichterstattung.

Dazu wurden auch noch Kostproben veröffentlicht. Darin soll die "Tagesschau" gelogen haben, als sie "anständige Bürger aus der Mitte der Gesellschaft als Rechtsextreme, Reichsbürger oder Corona-Leugner denunzierten".