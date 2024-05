"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22.30 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (48) und Giovanni di Lorenzo (65) in der NDR- Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste.

Die Moderatoren Judith Rakers (48) und Giovanni di Lorenzo (65) empfangen in der NDR-Talkshow "3nach9" eine illustre Runde an Gästen. © Radio Bremen/Matthias Hornung

Eine von ihnen ist Anne Will (58), die 16 Jahre lang in der ARD ihre eigene erfolgreiche Sendung hatte, sich aber Ende 2023 nach 553 Folgen aus dem Business vorerst zurückzog und den Staffelstab an Caren Miosga (55) übergab.

Es folgte eine kurze Auszeit, aus der sie nun zurück ist und neue Projekte vorantreiben will. Die ehemalige Moderatorin der "Sportschau" und der "Tagesthemen" will "wieder stärker als Journalistin kenntlich sein".

Über ihre künftigen Pläne, was die verstorbene "3nach9"-Moderatorin Juliane Bartel (†52) mit ihrer journalistischen Karriere zu tun hat und wer Will bei ihrem Spitznamen nennen darf, das alles erklärt sie am Freitagabend in der Talkshow.