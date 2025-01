"deep und deutlich": Talkshow setzt auf neues Trio

Hamburg - Neues Personal bei "deep und deutlich": Die NDR-Talkshow startet mit einem neuen Moderations-Trio in das Jahr 2025. Das gab der Norddeutsche Rundfunk am heutigen Mittwoch bekannt.

Aminata Belli (32, M.) wird "deep und deutlich" künftig abwechselnd mit Michel Abdollahi (43) und Lola Weippert (28) moderieren. © NDR/Beba Lindhorst

Demnach wird Stammmoderatorin Aminata Belli (32) die Show in der laufenden sechsten Staffel künftig abwechselnd mit Michel Abdollahi (43) und Lola Weippert (28) moderieren. Aurel Mertz (35) scheidet hingegen als Gastgeber aus.

Abdollahi steht seit mehr als zwei Jahrzehnten auf der Bühne und vor der Kamera. Bekannt wurde er in der Hamburger Poetry-Slam-Szene, heute arbeitet er vor allem als Journalist und Moderator, unter anderem als Gastgeber des NDR-Talks "Käpt'ns Dinner".



Weippert startete ihre Karriere beim Jugendradiosender "bigFM" und moderierte anschließend Shows wie "Das Supertalent" oder derzeit "Temptation Island". Bei Instagram hat sie rund 750.000 Follower.

Die erste Ausgabe - die von Belli und Abdollahi präsentiert wird - erscheint am 30. Januar in der ARD-Mediathek und parallel auf dem YouTube-Kanal von "deep und deutlich". Im NDR läuft die erste neue Folge am 28. Februar um Mitternacht.