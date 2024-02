"Tatort"-Star in neuer KiKA-Reihe: "Die Bezahlung ist verbesserungswürdig!"

Berlin - Auch die bekanntesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte haben klein angefangen. Die KiKA-Reihe "Mein Traum, meine Geschichte" erzählt von acht Kindern, die später einmal weltberühmt wurden. In der neuen Folge am Sonntag geht es um Margarete Steiff (1847-1909), die den Teddy mit dem Knopf im Ohr erfunden hat.

Tessa Mittelstaedt (49) erklärt, was die Herausforderungen ihrer Rolle waren. © imago/Future Image

Bei solchen TV-Produktionen stehen die Kinder im Mittelpunkt. "Die Erwachsenen sind die 'Supporting Acts', also unterstützende Nebendarsteller, erklärt Tessa Mittelstaedt (49, "Tatort", "Morden im Norden") im TAG24-Interview.

Die Schauspielerin ist als Mutter der Kuscheltier-Erfinderin zu sehen. "Und leider ist die Bezahlung definitiv verbesserungswürdig!", bemängelt sie.

Dabei steckt so viel Potenzial in solchen Produktionen: "Ich halte es da wie mein ehemaliger Intendant: Kinder sind die nachwachsenden Zuschauer, sowohl für Film als auch fürs Theater, daher für diese nur die besten Schauspieler und beste Qualität. Die Sender sollten viel mehr Geld für dieses Zukunftsinvestment in die Hand nehmen."

Nur so kann man das Publikum auch zukünftig für sich gewinnen.