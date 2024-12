03.12.2024 17:06 Bald im Kölner "Tatort": Comedy-Star schlüpft in schillernde Rolle

Die Tatort-Kommissare Ballauf und Schenk ermitteln in einem neuen Fall in einem Milieu, in dem man eher Kulleraugen als Kriminalgeschichten erwartet.

Von Jonas-Erik Schmidt Köln - Für einen neuen Fall des Kölner "Tatort"-Teams schlüpft der Schauspieler und Komiker Max Giermann (49) in eine schillernde Rolle. Neben den Schauspielern Klaus J. Behrendt (64, l.) und Dietmar Bär (63, r.), wird kommendes Jahr auch Komiker Max Giermann (49, M.) im Kölner "Tatort" zu sehen sein. © Rolf Vennenbernd/dpa Der 49-jährige "Switch Reloaded"-Star, der für sein Verwandlungstalent bekannt ist, spielt den Star einer Kindersendung, hinter deren Kulissen die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) und Schenk (Dietmar Bär, 63) ermitteln werden, wie der WDR erklärte. Die Dreharbeiten zu der neuen Folge haben bereits begonnen - Giermann stand unter anderem am Dienstag im kunterbunten Kinderfernsehen-Outfit vor der Kamera. Die Ausstrahlung ist für 2026 geplant. Und darum geht's: Giermann spielt einen fiktiven Kinderfernsehen-Star mit dem Namen Frank Anders. Generationen von Kindern sind mit seiner Show "Sachen und Lachen" aufgewachsen, so der Plot des Krimis. Dann allerdings wird ein Kameramann ermordet im Kofferraum eines ausgebrannten Autos aufgefunden. Tatort Geheimnis gelüftet! Er wird neuer Münchner "Tatort"-Kommissar Ballauf und Schenk machen sich daran, die Zusammenhänge hinter der Kultshow für die Kleinen auszuleuchten - und stellen fest, dass es dort "nicht so harmonisch zugeht wie auf dem Bildschirm", wie es der WDR vielsagend ankündigt. Dreharbeiten für neuen Tatort "Alles Anders" laufen noch Der "Tatort", der aktuell unter dem Titel "Alles Anders" firmiert, soll noch bis Mitte Dezember in Köln und Umgebung gedreht werden. Für Ballauf und Schenk ist es der 95. Fall. Mit dabei ist unter anderem auch wieder Joe Bausch (71) als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth.

