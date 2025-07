Ob das gute Voraussetzungen sind? Neuer "Tatort"-Star schaut nicht gerne Krimis

Nürnberg - Die neue "Tatort"-Kommissarin Rosalie Thomass (37) guckt in ihrer Freizeit nicht gerne Krimis.

Rosalie Thomass (37) ist ein Teil des "Tatort"-Teams. © Felix Hörhager/dpa

"Also ich bin leider sehr leicht zu erschrecken, und mir sind spannende Filme meistens zu gruselig", sagte die 37-Jährige am Rande von Dreharbeiten in Nürnberg für den neuen "Tatort" aus Franken.

Die Münchnerin ist neu im Ermittlerteam und wird künftig an der Seite von Fabian Hinrichs (51) und Eli Wasserscheid (46) auf den Bildschirmen zu sehen sein, die inzwischen seit dem Jahr 2015 dabei sind.

Was ihr nicht gefalle, seien Krimis ohne Tiefe, in denen es nur um Spannung gehe, so Thomass.

Deshalb gefalle ihr der "Tatort" aus Franken so gut, weil dieser Raum für die menschliche Ebene lasse und darüber hinaus auch behutsam mit jeweiligen Tragödien hinter den Taten umgehe.