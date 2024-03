Jubiläums-"Tatort" aus Wien: Eisner im Fadenkreuz

Wien - Seit 25 Jahren schlüpft Harald Krassnitzer (63) nun schon in die Rolle des Wiener "Tatort"-Kommissars . In der Jubiläumsfolge kommt es zu einem absoluten Novum: Moritz Eisner gerät selbst ins Fadenkreuz der Ermittlungen.

Gehen gemeinsam durch dick und dünn: das Wiener Ermittler-Duo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 63) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65). © ORF/Petro Domenigg

Dabei fängt in "Dein Verlust" (Sonntag, 20.15 Uhr, Das Erste) für Eisner alles so fröhlich an. Ausgelassen feiert der Oberstleutnant seinen 60. Geburtstag. "So wie es ist, so soll es bleiben", flüstert er seiner Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65) auf dem Sofa ins Ohr.

Spoiler: Es kommt ganz anders. In einem Wiener Nachtclub wird der Besitzer erschossen aufgefunden. Fellner muss allein zum Tatort fahren, denn Eisner liegt noch völlig verkatert in seiner Wohnung. Als er endlich auftaucht, deutet sich bereits eine erste Spur an.

Ein enger Mitarbeiter des Nachtclubbesitzers hat 20.000 Euro unterschlagen. "Da sind sie natürlich ordentlich zusammengekracht", gibt die Frau des Opfers zu Protokoll. Und als der Club-Angestellte während einer Verfolgungsjagd auch noch auf die Polizei schießt, macht er sich noch verdächtiger.

Bis dann die Handlung mit Wendungen aufwartet, die plötzlich Eisner selbst in ein düsteres Licht rücken: In seinem Müll findet sich die Tatwaffe, seine DNA-Spuren werden am Tatort gefunden.