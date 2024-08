Seine Augen kennt jeder! Heimlicher "Tatort"-Star Lettenmayer tot

Für seinen Auftritt bekam Lettenmayer damals einmalig 400 D-Mark - nicht wissend, dass die Aufnahmen in Zukunft absoluten Kult-Status erlangen sollten und jahrzehntelang verwendet würden.

Mit wenigen Ausnahmen starrt Lettenmayer seit Beginn der Reihe immer sonntags um 20.15 Uhr durch einen Schlitz in die deutschen Wohnzimmer, ein weißes Fadenkreuz umschließt seine linke Iris, bevor die Musik von Klaus Doldinger (88) erklingt.

Beerdigt wurde er wenige Tage später am 31. Juli auf dem Münchner Nordfriedhof. Es wäre an diesem Tag eigentlich sein 83. Geburtstag gewesen.

Der frühere Schauspieler und Leuchtenproduzent, dessen Augen und Beine bereits seit mehr als fünf Jahrzehnten im Vorspann der "Tatort"-Krimis zu sehen sind, starb am 20. Juli, wie seine Tochter Julia-Alina (32) der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Den auch öffentlich gezeigten Ärger darüber habe er überwunden, sich in den letzten Jahrzehnten auf seine Leuchtenfirma konzentriert, schilderte seine Tochter nun. "Egal, was er gemacht hat, das waren immer 1000 Prozent, da gab es nichts Halbes."

Selbst am Tage seines Todes habe er noch wie üblich in der Firma gearbeitet, deren Geschäftsführung die 32-Jährige bereits selbst übernommen hat - bislang allerdings immer noch mit ihrem aktiven Vater als Inhaber an der Seite.