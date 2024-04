Tatort-Kommissarin schmeißt bald hin: "Absurd im Rollstuhl Verbrecher zu jagen"

Augsburg/Berlin - Die Schauspielerin Corinna Harfouch will beim Berliner " Tatort " nicht alt werden. Sie drehe nur sechs Folgen und höre dann wieder auf, sagte die 69-Jährige der "Augsburger Allgemeinen" (Montag).

Corinna Harfouch (69) sieht dem Ende ihrer Tatort-Rolle entgegen. © Monika Skolimowska/dpa

"Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch "Tatort"-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage." Ihr dritter "Tatort" als Kriminalhauptkommissarin Susanne Bonard (und zweiter Fall, weil der erste 2023 eine Doppelfolge war) steht am 5. Mai im Programm des Ersten ("Am Tag der wandernden Seelen").



Sie habe bei ihrem "Tatort"-Engagement beim RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) "ein wenig eigennützig gedacht", sagte Harfouch. "Ich wohne ja auf dem Dorf bei Berlin. Da muss ich zum Arbeiten nicht so weit wegfahren. Mit zunehmendem Alter bekomme ich nämlich immer mehr Heimweh. Und will in meinem eigenen Bett schlafen."

Klagen, dass sie als ältere Frau nur Klischeerollen angeboten bekomme, müsse sie nicht, sagte Harfouch. "Ich habe Glück mit den Angeboten, habe aber auch frühzeitig meiner Agentur gesagt, alle Anfragen, die auf das Klischee hinauslaufen

"Frau, verlassen von Mann, Kinder aus dem Haus, dadurch kein Sinn im Leben mehr und furchtbar traurig" – diese Rollen spiele ich nicht mehr." Sie finde dieses Frauenbild "furchtbar altmodisch".