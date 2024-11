"Tatort"-Star Luise Wolfram: Jetzt zählt nur ihre Stimme

Was sie darüber hinaus an der Aufnahme des Hörspiels mochte?

Das Hörspiel "Als das Böse kam" ist ab Donnerstag erhältlich. © PR/Audible

Mutter (Wolfram), Vater (Fürmann) und zwei heranwachsende Kinder leben in völliger Isolation tief in den Wäldern einer kleinen Insel. In einer Blockhütte, das Festland ist in der Ferne kaum sichtbar.

Juno (Kusche) und ihr Bruder verbringen die Zeit mit Fischfang, Kuchenbacken und sonntäglichen Gesellschaftsspielen. Und in ständiger Angst. Denn schon auf der anderen Uferseite lauert das Böse. Fremde können jederzeit auftauchen.

Und die wollen Rache nehmen für etwas, das der Vater ihnen vor langer Zeit angetan haben soll. Die Fremden werden kommen, um die ganze Familie auszulöschen.

Aus diesem Grund hat der Vater einen geheimen Schutzraum gegraben. Dort können sie sich sicher fühlen. Noch ...