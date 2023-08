"Tatort"-Star Mark Waschke liebt die Herausforderung

Waschke liebt es, sich selbst herauszufordern. © dpa/Carsten Koall

"Die Geschichte aus den verschiedenen Perspektiven zu erzählen ist sehr spannend und spiegelt die Fragen wider, die gerade auch gesellschaftlich eine große Rolle spielen. Also was ist wahr und was ist nicht wahr? Dabei ist Wirklichkeit immer etwas Widersprüchliches und lässt sich nicht in einen Schuhkarton reinpressen wie eine kleine Ratte", erklärt Waschke mit Blick auf die Familienratte Zorro, deren Sicht der Dinge (sehr außergewöhnlich!) ebenfalls gezeigt wird.



Und noch etwas fällt bei "Der menschliche Faktor auf": Die Akteure wechseln permanent zwischen der deutschen und der französischen Sprache. Eine Herausforderung für den Schauspieler? "Ich hatte ein bisschen Französisch in der Schule und dafür hat es gerade so gereicht", erklärt der Berliner lachend.

Generell finde er es aber toll, Geschichten von Menschen zu erzählen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Ländern kommen, sodass sich die Sprachen im Film überlappen. "Leider gibt es im deutschen Fernsehen immer noch Krimiformate, wo deutsche Kommissare irgendwo in europäischen Ländern ermitteln, aber alle sprechen Deutsch. Da könnte man sich selbst ein bisschen mehr herausfordern", so Waschke.