"Tatort"-Team verabschiedet sich mit einem Knall

Frankfurt - Die neue "Tatort" -Saison ist noch gar nicht alt, hält aber dennoch für alle Fans bereits einen Abschied parat: Die Kommissare Janneke und Brix ermitteln nach fast zehn Jahren ein letztes Mal in Frankfurt - und geraten dabei in eine Verkettung schlechter Entscheidungen.

Ausgerechnet in ihrem letzten Fall scheinen sich Anna Janneke (Margarita Broich, 64) und Paul Brix (Wolfram Koch, 62) näherzukommen. © HR/Degeto/Bettina Mueller

Dabei trägt der letzte Fall des Duos einen durchaus romantischen Titel: "Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n" heißt der Film, der am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen ist. Im Zentrum des Krimis steht aber eine äußerst geschundene Seele, die sich nach Stille und Frieden sehnt:

Dr. Tristan Grünfels (Matthias Brandt, 62) - selbst Psychologe - leidet an einer schizophrenen Psychose, seine Frau Rosalie (Patrycia Ziolkowska) hat eine Affäre, sein Sohn ist ein Kiffer und die Tochter hat sich von einem aufstrebenden Künstler schwängern lassen. All diese Umstände, kombiniert mit seinen inneren Stimmen, bringen Grünfels schließlich an den Rand des Wahnsinns.

Im Affekt erschlägt der Psychologe eine Ordnungshüterin und wird durch ein skurriles Missverständnis an der Seite von Anna Janneke (Margarita Broich, 64) und Paul Brix (Wolfram Koch, 62) zum Opferberater bei den Mordermittlungen.