TV-Krimis in Sachsen: "Tatort und Wolfsland" sorgen für Spannung

Dresden/Görlitz - Verbrechen in Sachsen sorgen in den nächsten Tagen auch im Fernsehen für Spannung. Ein Dresden-"Tatort" und zwei Görlitzer "Wolfsland"-Krimis stehen auf dem Programm.

Die Kommissare Peter Schnabel (Martin Brambach) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) stürmen mit gezogener Waffe eine Werkstatt. © MDR/MadeFor/Steffen Junghans

Im neuen ARD-"Tatort: Unter Feuer" ermitteln am 3. November (20.15 Uhr) Karin Hanczewski (42), Cornelia Gröschel (36) und Martin Brambach (56) fast in eigener Sache.

Bei einer Verkehrskontrolle an einer entlegenen Landstraße fallen Schüsse: Ein Polizist stirbt, ein zweiter wird schwer verletzt.

Die Spur führt ins Innerste einer Polizeiwache.

Bereits am 31. Oktober und dann am 7. November werden die neuen "Wolfsland"-Krimis "In der Schlinge" und "Schwarzer Spiegel" mit Yvonne Catterfeld (44) und "Butsch" Götz Schubert (61) als Ermittler im Ersten (je 20.15 Uhr) ausgestrahlt.