Überraschendes TV-Comeback: Ex-Kommissar kehrt für einen Fall zum Berliner "Tatort" zurück
Berlin - Ein bekanntes Gesicht taucht wieder im Berliner "Tatort" auf: Boris Aljinovic (58) schlüpft noch einmal in die Rolle des Ermittlers Felix Stark.
Mehr als zehn Jahre nach seinem Abschied kehrt der Schauspieler für eine einzelne Folge der ARD-Krimireihe zurück, wie der "Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)" mitteilte. Dabei trifft er auf den aktuellen Berliner Kommissar Robert Karow (Mark Waschke, 54).
Die Überraschung für Fans der Hauptstadt-Ermittler wurde mit dem Start der Dreharbeiten zum neuen Fall "Zwei minus Eins gleich Null" bekannt. Seit dem 16. Juni wird die Folge in Berlin und Brandenburg produziert. Ausgestrahlt werden soll der Film voraussichtlich Anfang 2027.
Für die neue Geschichte wird Karow mit einer ungewöhnlichen Situation konfrontiert, der nach dem Ausstieg seiner Partnerin Susanne Bonard (Corinna Harfouch, 71) zunächst alleine ermittelt.
Im neuen Fall des Berliner Sonntagskrimis wird ein Mathematikstudent erhängt in seiner Wohnung gefunden. Zunächst scheint es sich dabei um einen Selbstmord zu handeln. Auch Staatsanwältin Sara Taghavi (Jasmin Tabatabai, 56) geht davon aus. Karow stößt schnell auf Widersprüche am Tatort.
"Tatort" Berlin: Boris Aljinovic ermittelte bis 2014 als TV-Kommissar
Unterstützung sucht er nun ausgerechnet bei einem früheren Kollegen. Sein Vorgänger soll helfen, einen Fall aufzuklären, der mit dessen alten, ungelösten Ermittlungen verbunden ist und Karow auf die Spur eines mutmaßlichen Serienmörders führt.
Boris Aljinovic prägte den Berliner "Tatort" über viele Jahre. Von 2001 bis 2014 spielte er in 31 Folgen Kommissar Felix Stark an der Seite von Dominic Raacke (67) als Kriminalhauptkommissar Till Ritter.
Zuletzt arbeitet er viel am Theater. Zudem spielte er in der "Krause"-Filmreihe im Ersten und war in der ZDF-Serie "SOKO Wismar" zu sehen.
Einen Dämpfer gibt es allerdings: Die Rückkehr ist als einmaliger Auftritt geplant. Der "rbb" kündigte an, dass Aljinovic nur für diese Episode wieder in die Rolle schlüpft.
Titelfoto: rbb/Julia Terjung