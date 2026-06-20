Überraschendes TV-Comeback: Ex-Kommissar kehrt für einen Fall zum Berliner "Tatort" zurück

Berlin - Ein bekanntes Gesicht taucht wieder im Berliner " Tatort " auf: Boris Aljinovic (58) schlüpft noch einmal in die Rolle des Ermittlers Felix Stark.

Mark Waschke (54, vorne rechts) ermittelt mit Boris Aljinovic (58, hinten rechts) im rbb-"Tatort". © rbb/Julia Terjung

Mehr als zehn Jahre nach seinem Abschied kehrt der Schauspieler für eine einzelne Folge der ARD-Krimireihe zurück, wie der "Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)" mitteilte. Dabei trifft er auf den aktuellen Berliner Kommissar Robert Karow (Mark Waschke, 54).

Die Überraschung für Fans der Hauptstadt-Ermittler wurde mit dem Start der Dreharbeiten zum neuen Fall "Zwei minus Eins gleich Null" bekannt. Seit dem 16. Juni wird die Folge in Berlin und Brandenburg produziert. Ausgestrahlt werden soll der Film voraussichtlich Anfang 2027.

Für die neue Geschichte wird Karow mit einer ungewöhnlichen Situation konfrontiert, der nach dem Ausstieg seiner Partnerin Susanne Bonard (Corinna Harfouch, 71) zunächst alleine ermittelt.

Im neuen Fall des Berliner Sonntagskrimis wird ein Mathematikstudent erhängt in seiner Wohnung gefunden. Zunächst scheint es sich dabei um einen Selbstmord zu handeln. Auch Staatsanwältin Sara Taghavi (Jasmin Tabatabai, 56) geht davon aus. Karow stößt schnell auf Widersprüche am Tatort.