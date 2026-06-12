10.06.2026 15:00 Nächtlicher TV-Auflauf: "Tatort"-Dreharbeiten in Sachsen

Tatort aus Dresden: Der vorerst vorletzte Fall "Löschen" befindet sich aber in der Produktion. Und auch zum Inhalt gibt es nun Infos.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Der MDR wird in den nächsten drei Jahren keine neuen "Tatort"-Folgen aus Dresden drehen lassen. Der vorerst vorletzte Fall "Löschen" befindet sich nun in der Produktion. Und auch zum Inhalt gibt es nun Infos.

Ende Mai drehte das Team unter anderem im Leipziger Kolonnadenviertel. © TAG24 Seit dem 27. Mai hat das Produktionsteam der MadeFor Film GmbH um die Produzenten Nanni Erben und Gunnar Juncken alle Hände voll zu tun, das Drehbuch von Patrick Brunken und Viola M. J. Schmidt (36) in Bewegtbild umzusetzen. Unter anderem im Leipziger Kolonnadenviertel wurde spätabends gedreht, was aufgrund einiger Parkverbote und dem aufgefahrenen Equipment für Anwohner und Passanten freilich nicht unbemerkt blieb. Strahler erhellten das von Plattenbauten geprägte Viertel im Stadtteil Zentrum-West, Produktionshelfer achteten penibel darauf, dass kein Unbefugter buchstäblich vor die Kamera läuft. Tatort Gefangen im Netz der Täter: Zürcher Tatort wird zum nervenaufreibenden Thriller Dort werden die Zuschauer wieder die Ermittler Cornelia Gröschel (38) als Leonie Winkler, Martin Brambach (58) als Peter Schnabel und Lilja van der Zwaag (30) als Milla Brandis erleben.

Blick bei Tageslicht in die Kolonnadenstraße. © TAG24

Tatort aus Dresden, Folge "Löschen": Worum geht es?