Ungewöhnlicher Ort: Hier möchte "Tatort"-Star Dietmar Bär mal einen Film drehen

Der Zoo sei ein toller Ort in Köln, den sowohl er selbst als auch viele Kölner mit der Stadt verbinden würden.

Das sagte Bär, der als "Tatort"-Kommissar Freddy Schenk am Rhein ermittelt, am Rande einer Veranstaltung in Brüssel. "Da könnte man mit Sicherheit auch noch mal eine gute Crime-Story erzählen." So etwa in der Welt der Tierpfleger, ergänzte er. "Ich glaube, das wäre noch ein Anreiz für Autoren."

In mehr als 90 "Tatort"-Filmen haben sich Kommissar Schenk und sein Kollege Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) seit Ende der 1990er Jahre mit Mordfällen und Kriminalität befasst.