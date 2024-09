"Tatort"-Ermittler tauchen in Rap-Szene ein: Ist dieser Beef real oder fake?

Wien (Österreich) - Der " Tatort " kommt fulminant aus der Sommerpause zurück: Im Fall "Deine Mutter", der am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, tauchen Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 63) in die Rap-Szene ein.

Fellner und Eisner erfahren außerdem, dass weit mehr als zwei Leute in die Sache verwickelt sind. Am Ende geht es darum, mit der Vergangenheit abzuschließen.

Der Newcomer der Szene Ted Candy (Aleksandar Simonovski, 29) teilt auf einem Konzert gegen seinen Mentor Akman 47 Onur (Murat Seven, 44) aus. Später wird Theodor Sänftner, so der bürgerliche Name von Ted, tot in der Tiefgarage des Plattenlabels "Syndikat Records" gefunden.

Bashir Ahmadi (Francis Ayozieuwa, 23, v.l.), Akman 47 Onur (Murat Seven, 44) und Sarah Stamenkovic (Salka Weber, 35) bekommen Panik.

Jawohl. Der Krimi ist zu keiner Minute langweilig.

Besonders unterhaltsam ist anzusehen, wie die Kommissare sich mehr und mehr mit dem Musikgenre anfreunden. Anfangs stehen Eisner und Fellner dem Ganzen noch skeptisch gegenüber.

"Welche Dimensionen die Musik hat, wie viel Herzblut in den Texten steckt und was da an Kritik und Wut transportiert wird, begreifen sie erst später", erklärt Krassnitzer im ARD-Interview. Mit der Zeit färbt sogar die Rapper-Sprache auf sie ab.

Auch als Zuschauer dürfte man durch den Film Gefallen oder zumindest ein Verständnis für Straßen-Rap entwickeln.

Das liegt vor allem an Aleksandar Simonovski, der in diesem Krimi sein Schauspiel-Debüt gibt. Er ist als Yugo in der Musik-Szene bekannt und stand dem Film-Team zudem beratend zur Seite. Er konnte "als Experte meinen Senf zu fast allem abgeben", erzählt er.

"Es war zum Beispiel ein Rap-Battle à la '8 Mile' geplant. Das wurde nach kurzem Intervenieren meinerseits in ein normales Konzert umgeschrieben. Da in der Welt, in der sich Ted Candy bewegt, so etwas einfach nicht stattfindet. Es wurde generell sehr viel Wert auf meine Meinung gelegt."

Das macht diesen "Tatort" auch so authentisch und unbedingt sehenswert.