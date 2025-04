07.04.2025 18:22 1.880 Freundschaft kaputt wegen "The 50"? "Hast unsere ganze Allianz gef****"

In der neunten und zehnten Folge der zweiten Staffel "The 50" lichten sich langsam die Reihen der mächtigen Männer-Allianz. Melody steckt in Schwierigkeiten.

Von Annika Rank

Portugal - In der neunten und zehnten Folge der zweiten Staffel "The 50" lichten sich langsam die Reihen der mächtigen Männer-Allianz. Doppelagentin Melody Haase (31) wird das allerdings schnell zum Verhängnis. Melody Haase (31, l.) sieht sich als den ehrlichsten Mensch der Welt, Dilara Kruse (32) ist da anderer Meinung. © Amazon Prime Video Ausnahmsweise kann Strippenzieher Paco Herb (29) mal nicht das Voting beeinflussen, denn zum ersten Mal geben die verbliebenen Kandidaten anonym und still ihre Stimmen ab. "Ich bin auf die Dummheit anderer angewiesen gerade", stellt der Vorjahresgewinner entsprechend verzweifelt fest. Und so kommt es wenig überraschend so, dass Mike Heiter (32), Aleks Petrovic (35) und Lukas Baltruschat (30) die Segel streichen müssen. Damit zerfällt die Männer-Allianz in tausend Scherben. Während Dilara Kruse (32) den Erfolg der Frauen zunächst noch feiert, wird ihre gute Laune schnell durch die Beichte ihrer Freundin Melody gedämpft. Die Geissens Familie bangt um Carmen Geiss: TV-Dreh beendet, Not-OP in Österreich Sie hat ihre drei Stimmen den Männern gegeben, um Paco ihre vorgegaukelte Loyalität zu beweisen. Skandal! Zumindest in den Augen von Dilara. "Du hast gerade unsere ganze Allianz gef****", wettert die Spielerfrau los. Zwar konnten die Männer knapp rausgevoted werden wie erhofft, Melodys Aktion hätte aber auch nach hinten losgehen können, so das Argument. "Wo ist die Frauenpower? Wenn die Jungs diese Macht gehabt hätten, sie hätten uns gef**** ohne Gleitgel!" Melody bricht - zum Unmut der anderen Teilnehmenden, Wortlaut "Melody weint an 24 von 31 Tagen. Wenn ihr Hund nicht scheißen kann, weint sie." - in Tränen aus, fühlt sich ungerecht behandelt: "Ich bin der ehrlichste Mensch, den ich kenne!" Das sieht Dilara zwar anders ("Jetzt hab ich ihr wahres Gesicht gesehen"), plädiert aber schnell für Frieden. Yasin (33) lässt die Bombe rund um Paco platzen. © Amazon Prime Video Schock bei "The 50": Yasin zahlt Paco einen Vertrauensbruch heim Bitter: Pacos (29) Allianz zerfällt schneller als gedacht. Und er scheint einen Verräter in seinen Reihen zu haben. © Amazon Prime Video Während die Frauen also mit Feiern und Streiten beschäftigt sind, sieht sich Paco mit einem ernsten Problem konfrontiert: In seiner Allianz scheint es einen Verräter zu geben. Denn neben ihm selbst behaupten auch Dennis (29), Christo (38), Yasin (33) und Melody, im Voting ihre Stimme für Mike abgegeben zu haben. Tatsächlich hat Mike aber nur vier Stimmen erhalten. Wer also lügt? Bares für Rares Eklat bei "Bares für Rares": Händler will Wunschpreis zahlen, doch Kandidat bricht plötzlich ab "Das geht nicht auf", stellt Paco fest und nimmt seinen eigentlich engsten Vertrauten Yasin beiseite. Der gibt ohne Zögern zu: "Ich hab gelogen, ja." Und weiter: "Mir reicht's irgendwann. Wie fühlt es sich an, ins Gesicht belogen zu werden?"

Ins Detail geht Yasin nicht, sagt nur, dass wohl "unverzeihliche Sachen" zwischen ihm und Paco vorgefallen sind, die er schon seit Jahren in sich reinfresse. Dieser Bruch kommt nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Kandidaten überraschend. Streaming-Tipp: Jeweils vier neue Folgen "The 50" werden immer montags bei Amazon Prime Video freigeschaltet.

