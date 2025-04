Frauenpower im Finale: SIE gewinnt Reality-Show "The 50"

Portugal - 49 Reality-Darsteller hinter sich zu lassen, ist definitiv eine Glanzleistung. Einer Frau ist das bei " The 50 " gelungen, nachdem in mehreren Matches zuvor die Konkurrenz aussortiert wurde. Jetzt darf sich einer ihrer Follower über viel Geld freuen.

Zuvor war unter anderem Yasin Mohamed (33) nach einem Buchstabier-Fail rausgeflogen, weil niemand ihm eine Safe-Stimme geben wollte. "Kann ich absolut nachvollziehen: Ich war schon mal hier, ich war im Finale, ich bin ein sehr starker Konkurrent. Das ist eine taktische Entscheidung von allen gewesen", so der Münchner.

"Es ist wie ein Traum. Ich habe noch nie etwas in meinem Leben gewonnen - und jetzt 'The 50'? Das ist riiiesig", freut sich Raffa Plastic (32) nach ihrem Triumph, der einem ihrer Instagram-Follower 52.000 Euro beschert.

Chris Manazidis (38, r., lila Shirt) hatet gegen Brenda Patea (31, l.). © Amazon Prime Video

YouTuber Chris war davor empört, als Brenda Patea (31) in einem Spiel Kevin "Flocke" Platzer (26) eliminierte. "Die ist ja hohl wie Scheiße. Ich check es nicht, wieso er? Und das theatralische Rumgeheule von wegen, es tut ihr leid. Nein, es tut ihr nicht leid!"

Der 38-Jährige redet sich in Rage: "Wieso siehst du nicht einfach den Besten, der das Game am besten spielt? Erst mal b*msen wir die Männer, dass sie uns helfen, und dann scheißen wir denen in den Hals."

Für diesen Move werde er sie bei erstbester Gelegenheit aus der Show kicken. "Und jeder, der sich auf ihre Seite stellt, geht mit."

Eine Vollbremsung legte dagegen Melody Haase (31) hin: "Einige vergessen hier, dass es ein Spiel ist und wir dem Finale näher kommen."

Brendas Erklärung: "Ich hab erst mal alle Frauen ausgeblendet, egal wer Beef mit wem hat. Ich dachte mir, so 'ne M*schi ... Wär schon geil, 'ne Frau [als Siegerin, Anm. d. Red.]."

Streaming-Tipp: Alle 16 "The 50"-Folgen könnt Ihr Euch immer montags bei Amazon Prime Video anschauen.