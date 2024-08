Auf die Buzzer, fertig, los: Dann startet die neue Staffel von "The Voice"

In wenigen Wochen kann der Kampf um die Talente beginnen. Ende September geht The Voice of Germany in die inzwischen schon 14. Staffel.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Es wird wieder auf den Buzzer gehauen - oder auch nicht. In wenigen Wochen kann der Kampf um die Talente beginnen. Am 26. September geht "The Voice of Germany" in die inzwischen schon 14. Staffel!

Die neuen Coaches Samu Haber (48, l.-r.), Yvonne Catterfeld (44), Mark Forster (41) und Kamrad (27) eröffnen schon bald den Kampf um die Talente. © Joyn/André Kowalski Saßen vergangenes Jahr noch gleich drei Coaches, für die "The Voice" komplettes Neuland war, auf den roten Stühlen, setzt ProSiebenSat.1 diesmal wieder auf Altbekanntes: Mit Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) sind drei Urgesteine dabei. Besonders der Flash-Mich-Interpret ist in der Vergangenheit das ein oder andere Mal mit Yvonne Catterfeld aneinandergeraten. Er wird sich auch jetzt nicht unbedingt zurückhalten. "Ich hole die besten Talente in mein Team, indem ich lauter bin als Yvonne, so schnell rede, dass mich Samu nicht versteht und so hart wie möglich daran arbeite, dass keiner merkt, wer Kamrad eigentlich ist", kündigte der 41-Jährige an. The Voice of Germany The Voice of Germany 2024 - Das sind die Coaches der neuen Staffel! Wenn es um den Kampf um die Talente geht, kann aber auch Yvonne Catterfeld den Ellenbogen ausfahren. Die Beauty saß zuletzt 2018 auf dem roten Stuhl. Nach sechs Jahren kehrt sie nun zurück.

Yvonne Catterfeld feiert Comeback bei "The Voice of Germany"