07.06.2023 15:57 551 Regeländerung bei Voice of Germany: So fies dürfen die neuen Coaches sein

Bei der neuen Staffel von "The Voice of Germany" gibt es einige Neuerungen: Neben einer komplett anderen Jury ändert sich auch etwas am Regelwerk.

Von Thorsten Meiritz

Titelfoto: ProSieben/SAT.1/ André Kowalski