Bremsen-Panne bei "The Voice of Germany": Erst schreit die Moderatorin, dann ein Coach

Berlin/Leipzig - Professioneller Opernsänger gegen Hobbymusiker - der "The Voice of Germany"-Battle zwischen Vikrant Subramanian (33) und Simon Schmerbeck (22) war ein Duell der Gegensätze. Die Bewertung der Coaches wurde allerdings von einer kleinen Panne unterbrochen.

Vikrant Subramanian (33, l.) und Simon Schmerbeck (22) traten bei den Battles gegeneinander an. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Die beiden Talente, die unter Ronan Keatings (46) Fittiche genommen wurden, gaben gemeinsam den Take-That-Hit "Rule The World" zum Besten.

Bereits nach wenigen Tönen brach das Publikum angesichts des emotionalen und leidenschaftlichen Gesangs in Applaus aus: Da war einerseits Vikrants volle sowie kräftige, und andererseits Simons Indie-artige und spezielle Stimme. Auch die Coaches ließen sich sichtlich von dem Duett mitreißen.

"Wir fühlen uns gut", bestätigte Simon, der vor rund zehn Jahren bereits an "The Voice Kids" teilgenommen hatte und damals in den Battles ausgeschieden war. Auch der Wahl-Leipziger Vikrant strahlte über beide Ohren.

"Ihr habt Euer Herz und Eure Seele gegeben", lobte Ronan Keating seine Talente. "Ich bin so stolz auf euch beide!"

Doch bevor auch seine Kollegin Shirin David (28) ihren Senf dazugeben konnte, stieß Moderatorin Melissa Khalaj (34) mitten auf der Bühne einen lauten Schrei aus. Was war los?