Leipziger "The Voice"-Kandidat mit rührender Klein-Familie: "Wir wohnen eigentlich nicht zusammen"

"The Voice of Germany"-Kandidat Vikrant Subramanian (33) hat nicht nur mit seiner Stimme begeistert, sondern auch mit seiner Klein-Familie gerührt.

Von Dorothee Gomes

Berlin/Leipzig - Er kommt aus Neu-Delhi, studierte in Paris und wohnt nun in Leipzig: "The Voice of Germany"-Kandidat Vikrant Subramanian (33) hat nicht nur mit seiner Stimme begeistert, sondern auch mit seiner Klein-Familie gerührt.

Vikrant Subramanian (33) trat in den Blind Auditions bei "The Voice of Germany" auf. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski Mit Frau, Kind und Freund als Unterstützung im Schlepptau reiste der 33-Jährige für die Blind Auditions aus Sachsens größter Stadt ins Berliner Studio.

Musik begleite ihn schon seit vielen Jahren: Bereits als 17-Jähriger sei er in die französische Hauptstadt gezogen und habe dort Operngesang studiert - genau wie seine Frau. "Ich bin beruflich Opernsänger seit 15 Jahren und seit 6, 7 Jahren mache ich jetzt auch Musicals, besonders seit ich nach Deutschland gekommen bin", stellte sich der Show-Teilnehmer in der siebten Folge der aktuellen Staffel vor. The Voice of Germany The Voice im Quoten-Sinkflug: Diese Entscheidung bereuen die Coaches sofort Doch für die Familie sei es manchmal auch schwierig: "Wir wohnen eigentlich nicht zusammen, weil meine Frau so viel in Frankreich arbeitet", so Vikrant. Das Paar sehe sich jeden Monat, erzählte seine Partnerin. Ihr Sohn gehe in Leipzig in die Kita. "Natürlich, wir vermissen uns viel und wir wollen auch Momente manchmal teilen. Sie ist nicht da und unser Kind sagt: 'Papa, wo ist Mama?', oder im Gegenteil, dass ich nicht da bin und dann: 'Wo ist Papa?'. Sicher, es ist gar nicht einfach", sagte der 33-Jährige. Umso größer die Freude, seine Frau und sein Kind beim Vorsingen an seiner Seite zu haben. Vikrant erklärte: "Natürlich möchte ich meine Familie stolz machen, aber ich mache das auch besonders für mich."

Vikrant Subramanian: "Leipzig ist eine tolle Stadt!"

Frau, Kind und Freund fieberten im Hintergrund am Bühnenrand mit. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski Endlich war der große Moment da: Der Leipziger ging auf die Bühne und sang "Both Sides Now" - schnell ertönte Applaus, seine Familie fieberte am Rand mit. Und dann drehte sich auch schon Coach Ronan Keating (46) um, Kollege Giovanni Zarrella (45) folgte beim letzten Ton. Während es im Publikum teilweise Standing Ovations gab, lobte Tom Kaulitz (34): "Sehr, sehr geiler Auftritt!" - und natürlich wollten die Kaulitz-Brüder mehr über das Leben in ihrer Geburtsstadt erfahren: "Hast du Spaß in Leipzig?", fragte Bill Kaulitz (34) und urteilte selbst: "Leipzig ist eine geile Stadt!" Da konnte der Opernsänger nur noch zustimmen: "Leipzig ist eine tolle Stadt!" Juror Ronan Keating brachte das Gespräch wieder zurück zur Musik: "Du bist ein toller Sänger. Deine Songauswahl war wunderschön." Er selbst habe das Lied vor vielen Jahren auch aufgenommen. "Ich wurde wirklich mitgerissen von deinem Auftritt." The Voice of Germany The Voice mit Stotter-Start: Zuschauer von diesem Coach nur genervt Giovanni Zarrella stimmte zu: "Es hat sehr viel Spaß gemacht dir zuzuhören, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Hinten raus noch mal diesen schönen lange gehaltenen Ton. Natürlich hat man einen gewissen Erwartungsdruck, man möchte natürlich gerne, dass ein paar Coaches sich umdrehen, man möchte auch das Publikum glücklich machen, aber mit dem Druck kannst du sehr gut umgehen."

Entscheidung für Ronan Keating