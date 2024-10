28.10.2024 17:05 5.030 Sänger aus dem Erzgebirge sorgt für Gänsehaut-Moment bei "The Voice of Germany"

In den Battles von The Voice of Germany musste Gabriel Alvarez Perez aus dem Erzgebirge gegen seinen besten Freund Gian Carlos Navea antreten.

Von Sarah Fuchs

Lößnitz/Berlin - In der ersten Runde konnte Gabriel Alvarez Perez (23) bei der 14. Staffel von "The Voice of Germany" überzeugen. Er entschied sich für das Team von Yvonne Catterfeld (44). Doch wie ging es für ihn weiter? Gabriel Alvarez Perez (23, im Bild) performte zusammen mit Gian Carlos Navea (24) eine Neuinterpretation von "I won't give up" von Jason Mraz. © Ralf Seegers Die Freude über den Einzug in die zweite Runde, die sogenannten "Battles", war groß. Doch Ausruhen war anschließend nicht angesagt. Gemeinsam mit Gian Carlos Navea (24) probte er den gemeinsamen Song für die nächste Runde: "I Won't Give Up" von Jason Mraz. Offenbar ein passendes Lied für die beiden Sänger, die nicht nur eine ähnliche Vergangenheit teilen, sondern mittlerweile sehr eng befreundet sind, wie Perez verriet. The Voice of Germany The Voice of Germany: Emily aus "Salzghetto" sorgt bei zwei Coaches für Schmerzen Wie am vergangenen Freitag im Fernsehen zu sehen war, zeigte Catterfeld mit dem Duo gutes Gespür für eine großartige Performance. Mit ihren kraftvollen Stimmen, gepaart mit emotionaler Tiefe, brachten die beiden Talente die Bedeutung des Songs voll zur Geltung und berührten dabei nicht nur ihren Coach. Doch wer konnte dabei mehr überzeugen? In der diesjährigen Staffel gibt es eine neue Regel. Die Coaches müssen mit neun Talenten aus den Battles gehen. Dabei können sie sich frei entscheiden, ob sie bei einem Duell auch mal beide oder niemanden mitnehmen. Schlussendlich war es Yvonne Catterfeld von Anfang an klar, wie sie bei ihrer Entscheidungsverkündung erklärt: Sie geht mit beiden Männern in die dritte Runde. Den Auftritt von Perez und Navea sowie alle aktuellen Folgen könnt Ihr Euch in der Joyn-App ansehen.

