Nach fiesem Bashing gegen Giovanni Zarrella: SAT.1 zieht bei "The Voice of Germany" Konsequenzen!

Berlin/Köln - SAT.1 greift nach den fiesen Läster-Attacken bei " The Voice of Germany " gegen Schlagersänger Giovanni Zarrella (46) durch! Teile einer Folge wurden nachträglich zensiert.

Hatten sich in einer Folge von "The Voice of Germany" gegenüber Giovanni Zarrella im Ton vergriffen: die Coaches Yvonne Catterfeld (44) und Mark Forster (41, r.) gemeinsam mit Samu Haber (48, l.) und Kamrad (27, 2. von links). © Joyn/André Kowalski

Von dem Vorfall berichtete jetzt die BILD. Was war passiert? Vergangene Woche trat in der Musik-Talente-Show Kandidatin Lea Wilhelm (24) auf. Wie sich herausstellte, arbeitet sie als Redakteurin hinter den Kulissen der Giovanni-Zarrella-Show im ZDF.

Im Anschluss an ihren Auftritt zogen auf einmal die Coaches Mark Forster (41) und Yvonne Catterfeld (44) über Zarrella her, mit lustig gemeinten Anspielungen darauf, dass der 46-Jährige selbst mal als Juror auf einem der "The Voice" Stühle saß.

"Riecht noch ein bisschen nach billigem Parfüm", sagte Mark Forster. Catterfeld ergänzte: "Vielleicht liegen da ja noch ein paar Pizza-Reste." Dazu lief im Hintergrund noch der Italo-Klassiker "L’Italiano – Lasciatemi Cantare".

Während diese Szenen in der Erstausstrahlung im TV noch ungefiltert zu sehen waren, hat der Sender nun im Stillen reagiert und die Folge, die nach wie vor auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen ist, kurzerhand umgeschnitten.

Angeblich sollen die Witze über den Schlagersänger für eine Kontroverse innerhalb des Senders gesorgt haben. Offenbar gingen die Meinungen darüber, ob die Äußerungen noch lustig oder zu viel waren, auseinander.