"The Voice" ab jetzt nur noch einmal die Woche: Neue Show übernimmt Sendeplatz

Bisher lief "The Voice of Germany" zweimal in der Woche im Fernsehen. Doch nun übernimmt ein neues Format einen der zwei wöchentlichen Termine.

Von Christoph Carsten

Berlin -

Die "The Voice"-Coaches Mark Forster (41, v.l.n.r.), Yvonne Catterfeld (44), Kamrad (27) und Samu Haber (48) sind nur noch freitags im TV zu sehen. © ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Die Battles sind vorbei, jetzt stehen die Teamfights an, in denen die Coaches Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44), Kamrad (27) und Samu Haber (48) ihre Talente gegeneinander in den Ring schicken. Wie sich die Kandidaten dabei schlagen, ist ab dem 8. November für den Rest der Staffel immer freitags um 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Den Ausstrahlungstermin am Donnerstag um 20.15 Uhr bei ProSieben bekommt seit dem 7. November die neue Reise-Reality-Show "Destination X". Darin unternehmen Promis wie Ekaterina Leonova (37), Tina Ruland (58), Philipp Boy (37) und Leyla Lahouar (28) einen Roadtrip durch ganz Europa. The Voice of Germany Kurioser Moment bei "The Voice"! Plötzlich ändert Mark Forster einfach die Regeln Der Haken: Während ihrer Reise befinden sich die Teilnehmer in einem blickdichten Bus und wissen nicht, wo sie gerade sind. Anhand von Hinweisen, die sie unterwegs sammeln, versuchen die Promis am Ende jeder Etappe, den richtigen Standort zu erraten.

Auf ProSieben läuft seit dem 7. November die neue Reise-Reality-Show "Destination X". © Joyn/Benedikt Müller/Renè Lohse