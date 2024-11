"The Voice"-Gewinner Samuel Rösch meldet sich mit neuer Musik zurück

Flöha - Bald ist es so weit! Am 15. November veröffentlicht der " The Voice "-Sieger Samuel Rösch (30) eine neue EP-Platte mit dem Titel "Samuel Rösch - piano". Der gebürtige Marienberger ist diesen Freitag und Samstag in der Stadtkirche Eibenstock bei der "Nacht der erleuchteten Kirche" zu Gast und hat sein neuestes Lied "Mein Warum" im Gepäck.

The Voice of Germany

Bereits seit sechseinhalb Jahren arbeitet Samuel Rösch hauptberuflich als Musiker. Der 30-Jährige gewann 2018 die "The Voice of Germany"-Staffel. Seitdem ist viel passiert.

"Das Lied ist eine Wende in meinem Künstlerprojekt. Es geht nur um meine Stimme und das Klavier - es ist also viel emotionaler als es die letzten Jahre war. Die Zeilen rund ums Thema Identitätssuche und Echtsein treffen auf zentrale Themen unserer Zeit", verrät der Künstler.

Am Freitag und am Samstag ist der Künstler in der Stadtkirche Eibenstock zu Gast. © imago/Hanke

2022 wurde er zudem Vater einer kleinen Tochter. "Die Prioritäten haben sich seit der Geburt ein bisschen verschoben und es wurde ganz klar priorisiert, was gerade wirklich wichtig ist."

Es sei manchmal sehr herausfordernd, da er beruflich viel unterwegs ist. "Wenn ich da bin, dann möchte ich voll da sein. Und wenn ich weg bin, dann bin ich eben voll weg. Aber ich denke, ich bin auf einem sehr guten Weg, das zu händeln."

Der Künstler lebt nun mit seiner Frau und seinem Kind in Flöha.

In seiner Heimat im Erzgebirge ist Samuel Rösch, so oft es ihm noch möglich sei. "Für mich sind Konzerte in der Heimat immer etwas Besonderes. Ich freue mich sehr auf die wunderschöne Kulisse der Kirche. In einer Kirche habe ich meine ersten musikalischen Schritte gemacht, deswegen fühlt es sich ein Stück weit wie zu Hause ankommen an."

Tickets für die Konzerte des Künstlers am 8. und 9. November ab 20 Uhr in der Stadtkirche Eibenstock gibt es für 28 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.lec-ticket.de.