24.10.2024 09:30 "The Voice of Germany": Warum Gabriel auf einmal gegen seinen besten Freund antreten muss

Gabriel Alvarez Perez aus dem Erzgebirge konnte in der ersten Runde von "The Voice of Germany" Coach Yvonne Catterfeld überzeugen. Doch wie geht es weiter?

Von Raik Bartnik

Lößnitz/Berlin - Für Gabriel Alvarez Perez (23) aus dem Erzgebirge steht bei "The Voice of Germany" die nächste Runde an. TVOG-Kandidat Gabriel Alvarez Perez (23) zieht es aus dem Erzgebirge nach Leipzig. © Ralf Seegers Nachdem die Teams bei der Casting-Show mit den roten Stühlen jetzt feststehen, geht es in die "Battles". "Ich muss zugeben, dass die Vorbereitung darauf eine erstaunliche Erfahrung ist!", sagt der gebürtige Venezolaner, der nach der ersten Runde im Team von Coach Yvonne Catterfeld (44) ist. Bevor Gabriel und die anderen Talente um den Einzug in die nächste Runde singen, bekommen sie Tipps und üben an ihrer Gesangsleistung. In Zweier- oder Dreiergruppen performen sie gemeinsam mit anderen Teamkollegen einen Song. Die Coaches stellen die Paarungen zusammen, suchen die Lieder aus und treffen am Ende auch die Entscheidung: Wer kommt weiter und wer ist raus? The Voice of Germany Von Giovanni Zarrella zu "Voice of Germany": "Jeder Einzelne ärgert sich hier gerade" Gabriels Partner und potenzieller Gegner ist Gian Carlos Navea (24) aus Nürnberg. Beide verstehen sich super: "Ich hätte nie gedacht, dass Gian Carlos mein bester Freund werden würde. Deshalb bin ich dankbar!“, freut sich Gabriel. Die vier Coaches (v.l.n.r.): Samu Haber (48), Yvonne Catterfeld (44), Mark Forster (41) und Kamrad (27). © Joyn/André Kowalski Der 23-Jährige war vor zwei Jahren aus Südamerika nach Lößnitz gekommen, wo ein Freund ihm eine Wohnung besorgt hatte. Inzwischen zieht es ihn nach Leipzig, wo er in Kürze leben möchte: "In einer Großstadt habe ich bessere Chancen, Musik zu machen. Und da ist auch Berlin nicht weit." Wie es für Gabriel weitergeht? Das seht ihr am morgigen Freitag, um 20.15 Uhr, auf Sat.1!

Titelfoto: Ralf Seegers