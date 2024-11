Zwei Freunde batteln sich bei "The Voice of Germany" - Samus Entscheidung überrascht

Salzgitter/Berlin - Battle-Zeit bei " The Voice of Germany "! Bei den Duellen messen sich die stimmlichen Größen der vier Teams, mindestens die Hälfte wird aussortiert. Umso schwieriger, wenn man gegen einen Freund antreten muss.

Bei den Battles von "The Voice of Germany" treten die Freunde Emily (19) und Scorpion (24) gegeneinander an. © Joyn/Claudius Pflug

"Als ich erfahren haben, wer mein Battle-Partner ist, war ich so glücklich" erklärt Kandidatin Emily König (19). "Neben den Coachings waren die Talks mit Scorpion meine beste Vorbereitung."

Die beiden Teilnehmer verbindet auch eine düsterere Gemeinsamkeit. Sowohl der 24-jährige Berliner Scorpion als auch die gebürtige Niedersächsin Emily hatten bereits Erfahrungen mit Rassismus, die sie unter anderem mit ihrer Liebe zur Musik verarbeiten.

Die zwei Sänger verstehen sich super - blöd nur, dass sie im Team Samu nun Kopf an Kopf in den "Ring" steigen müssen.

Ironischerweise steht für die zwei der Hit "We can't be friends (wait for your love)" von Ariana Grande (31) auf dem Wochenplan. Gemeinsam mit Coach Samu Haber (48) geht es zum Proben. Schon da fällt dem "Sunrise Avenue"-Star auf, dass sich Emily König wesentlich einfacher in den Song findet als ihr Gegner.