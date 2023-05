Tierärztin Dr. Mertens: Date-Einladung am Todestag ihres Mannes - wie reagiert Susanne?

Leipzig - In der neuen "Tierärztin Dr. Mertens"-Folge steht der wohl schmerzhafteste Tag des Jahres für die Medizinerin an: der Todestag ihres Mannes und ihres ungeborenen Babys. Ganz nach dem Motto "Arbeit ist die beste Ablenkung" stürzt sie sich in die Aufgaben im Leipziger Zoo.