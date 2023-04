Streit mit "Traumschiff"-Kapitän Parger: Verlässt Martin Grimm die Crew?

Anders sieht es bei der Passagierin Corinna Sander (Leonie Brill, 26) aus. Sie ist an Multipler Sklerose erkrankt, will sich aber unbedingt auf die Suche nach dem Autor James Munro (Robert Seeliger, 56) machen.

Am Hafen in Vancouver wartet jedoch ihr Verlobter Tarik Stein (Omar Akbar, 31) auf sie. Er macht sich große Sorgen um Corinna.

Auch an Board des "Traumschiffs": Rainer Chrom (Herbert Ulrich, 51) mit seinem Teenager-Sohn Niklas (Levi Busch, 18), deren Verhältnis seit dem Tod der Mutter zerrüttet ist. An Land in Vancouver entdeckt Rainer seinen Sohn dann inmitten von Dragqueens und in einem Kleid! Kann er Niklas so akzeptieren?

Vielleicht kann ihm seine neue Bekanntschaft Bruce Darnell (65) helfen.