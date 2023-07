TV-Preis "Emmys" werden wohl um Monate verschoben! Das ist der Grund

Weil die TV-Beschäftigten streiken, dürfen sie nicht an der Preisverleihung teilnehmen. Diese soll deshalb verschoben werden. © Momodu Mansaray/Getty Images via AFP

Berichten zufolge drängt Fox – der diesjährige Emmy-Awards-Sender in den USA – auf eine Verschiebung bis Januar, wodurch die Lösung der Streiks länger dauern würde.

Die Fernsehakademie, die über die Preisverleihung abstimmt und diese ausrichtet, bevorzugte eine kürzere Verschiebung, da die Emmys im Januar mitten in Hollywoods vollgepackter Filmpreisverleihungssaison landen würden.

Weder Fox noch die Television Academy haben einen Kommentar abgegeben. Das letzte Mal, dass die Verleihung der Emmys verschoben wurde, war im Jahr 2001 aufgrund der Terroranschläge vom 11. September.

Die Streiks in Hollywood haben im Wesentlichen alle US-amerikanischen Film- und Fernsehproduktionen eingestellt, mit wenigen Ausnahmen von Reality- und Spielshows. Mitgliedern der Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) und der Writers Guild of America (WGA) ist die Werbung für ihre Filme und Serien untersagt.

Die Forderungen der Gewerkschaften konzentrierten sich auf sinkende Löhne im Streaming-Zeitalter und die Bedrohung ihrer Karriere und ihrer zukünftigen Existenz durch künstliche Intelligenz.

Die Nominierungen für die 75. Primetime Emmy Awards wurden Anfang des Monats bekannt gegeben, nur wenige Stunden bevor die Gespräche zwischen den Studios und SAG-AFTRA scheiterten. "Succession", das HBO-Drama über eine reiche Familie, die um die Kontrolle über ein finsteres Medienimperium kämpft, führte die Liste mit sage und schreibe 27 Nominierungen an, unter anderem für das beste Drama.

"The Last of Us" ist mit 24 Nominierungen die erste Live-Action-Videospieladaption, die viele Nominierungen erhielt, während die Satire "The White Lotus" 23 Nominierungen erhielt.