"Volle Fahrt voraus": Robert bringt Karo bereits am 1. Tag zum Weinen!

Obwohl die 34-Jährige weint, rennt Robert davon und lässt sie allein an Deck stehen. © RTL

Doch schon am ersten Tag kommt es zu Streit. Während er den Ausblick an Deck genießen will, möchte sie wissen, ob er sie denn auch wirklich liebt. "Ich werd dich von Tag zu Tag mehr lieben", verspricht Robert. Ein fataler Fehler für seine junge Freundin. "Ach so, ok. Also ist deine Liebe jetzt noch nicht ganz vollwertig?", fragt sie schnippisch.

Sofort entbrennt eine Diskussion, die Robert bereits gewohnt ist. Beide reden oft aneinander vorbei und "dann bauscht es sich auf und eskaliert", erklärt der Unternehmer niedergeschlagen. "Alles, was ich mir immer einfallen lasse, wird vorher zerstört, weil ich wieder irgendwas Falsches gesagt habe", lässt Robert traurig verlauten. Eigentlich hatte er Karo mit einem T-Shirt und einem Basecap mit ihren Initialen darauf überraschen wollen.

Doch da Karo nicht aufhört zu diskutieren, küsst er sie plötzlich auf den Mund und rennt wütend davon. "Ich werf die Sachen jetzt weg", ruft er der weinenden 34-Jährigen entgegen. Die steht benommen an der Reling und schluchzt: "Das macht der immer [...], das kann eine Autotür sein, die ich zu fest zugeschlagen habe, da läuft er wie von der Tarantel gestochen davon." Kein gutes Omen für die folgenden 17 Tage auf hoher See.