Immer das Gleiche: Nach 17 Staffeln reicht's einfach

Mit The Biggest Loser geht es mir aktuell wie mit "Germany's Next Topmodel" oder "Der Bachelor". Nach bald 20 Staffeln fehlt mir ehrlicherweise das Interesse, die Show weiterzuverfolgen. Auch wenn die Leistungen der Kandidaten äußerst beeindruckend sind: Am Ende verläuft die Sendung immer nach demselben Schema und ohne große Überraschungen.

17.45 Uhr, Sat.1