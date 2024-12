Diese Serie fesselt einen von der ersten Minute

Schon lange hat mich eine Serie nicht mehr so an den Fernseher gefesselt wie Day of the Jackal (2024). Eddie Redmayne spielt einen Auftragskiller, der in Deutschland einen hochrangigen deutschen Politiker ermordet. Bei dem zehnteiligen Thriller lohnt es sich, ihn in Originalton zu schauen, denn Redmayne spricht in vielen Szenen Deutsch.

Wow

