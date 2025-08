Wo ist die Retro-Welle, wenn man sie mal braucht?!

Deutschland - Es lebe der Sport! So könnte das Motto für den heutigen Sonntag vor dem Fernseher lauten. Während sich in Dresden die Stars verschiedener Sportarten für die deutschen Meisterschaften versammeln, kicken die Fußballer der 2. Bundesliga seit diesem Wochenende auch wieder. Doch auch für alle anderen, die keinen Sport schauen, ist in meinen TV-Tipps etwas dabei.