Diesen Kult-Klassiker kann man sich immer wieder anschauen

Es ist ein Wechselbad der Gefühle, das Katharina (Valerie Niehaus) und ihre Jugendliebe Juri (Dirk Borchardt) in Nächste Ausfahrt Glück (2024) erleben. Zu Beginn der vierten Staffel dachte ich noch, jetzt haben sie sich endlich gefunden. Doch dann türmen sich schon die nächsten Hindernisse in der Beziehung der beiden auf. Diese Filme gehen wirklich ans Herz.

Wenn Familie Struutz auf Reisen geht, ist gute Unterhaltung garantiert. Go Trabi Go (1991) und Go Trabi Go 2 - Das war der wilde Osten (1992) sind schon lange Kult und vermitteln bis heute ein Stück weit das Gefühl der Wendezeit - auch an Menschen wie mich, die diese Zeit gar nicht erlebt haben.

ab 9.05 Uhr, RTL