Ein absoluter Filmhit wurde mit dieser Neuauflage komplett entstellt

Deutschland - Am heutigen Sonntag habt Ihr die Qual der Wahl: Im TV gibt's Sehenswertes - aber auch Schrott! TAG24 gibt den Überblick.

Wenn im linearen Fernsehen gar nichts geht (und das ist am Sonntag mal wieder der Fall), Schlag den Star geht immer. Aber eigentlich auch nur, weil diesmal zwei wichtige Kult-Akteure der Europameister-Elf von 1996 aufeinandertreffen: Markus Babbel (51) duelliert sich mit Mehmet Scholl (53). Nachdem Moderator Elton (53) abgesägt wurde, führt erstmals Matthias Opdenhövel (53) durch die Sendung.

Für Krimi-Fans beginnt am heutigen Sonntag die Saure-Gurken-Zeit: Nachdem sich der "Tatort" vergangenes Wochenende in die Sommerpause verabschiedet hat, gibt's vorerst keine neuen Episoden mehr. Immerhin: Mit Tatort: Wunder gibt es immer wieder (2021) läuft stattdessen ein sehenswerter "alter" Fall aus München. Darin verschlägt es Batic und Leitmayr in ein beschauliches Kloster mit vielen Geheimnissen.

20.15 Uhr, Das Erste