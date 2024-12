Fans sind begeistert, unsere Redakteurin schaltet lieber weg

Seit 15. Dezember steht London wieder Kopf. Tausende Fans pilgern zum Alexandra Palace, dem Ally Pally, für die Darts-WM 2025 . Einige Überraschungen gab es bereits: Der Weltmeister von 2023, Michael "Bully Boy" Smith (34), ist in der zweiten Runde bereits ausgeschieden. Auch für den deutschen Spieler, Gabriel "The German Giant" Clemens (41), war nach seinem ersten Spiel Schluss.

Für viele ZDF-Zuschauer dürfte es ein Pflichttermin sein, bei mir flimmert Der Bergdoktor - Am Set mit Hans Sigl definitiv nicht über den Bildschirm. So charmant der Halbgott in Weiß mit dem grünen Mercedes-Oldtimer auch sein mag, so viel Herzschmerz und Drama wie in dieser Serie sind nichts für mich. Dennoch wünsche ich jedem Fan viel Spaß beim Blick hinter die Kulissen.

19.10 Uhr, ZDF