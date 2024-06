Hier wird ein einstiger Disney-Star zum Serienmörder

Nur selten betritt Zac Efron (36) Thriller-Terrain - dabei war seine Performance in Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2018) großartig. In dem Film schlüpft der einstige Disney-Star ("High School Musical") in die Rolle des Ted Bundy - einer der wohl bekanntesten Serienmörder aller Zeiten - und beweist vor allem in den Gerichtsszenen eindrucksvoll, was Charme bewirken kann.

23.10 Uhr, SAT.1