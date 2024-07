Schaut lieber Fußball-EM als diese Rom-Com!

Das solltet Ihr heute am Samstag nicht im Fernsehen verpassen.

Von Sebastian Tangel

Dresden - Auch nach dem bitteren Aus der deutschen Mannschaft bestimmt Fußball am Samstag weiterhin das TV-Programm. Das ist sonst noch los.

Pflichtprogramm

Was England mit seinem Milliarden-Kader bisher bei dieser Fußball-EM zusammenspielt, ist ganz großer Käse. Passend dazu geht's im Viertelfinale gegen die Schweiz. Ob "Three Lions"-Star Jude Bellingham auch gegen die überraschend stark aufspielenden Eidgenossen Grund zum (obszönen) Jubeln haben wird? Ich bin gespannt.

18 Uhr, ZDF

Wird Jude Bellingham (21) treffen? © imago/Bildbyran

Geheimtipp

Machen wir uns nichts vor: Auch am späteren Abend regiert König Fußball im TV. Im zweiten Viertelfinale trifft die Türkei im Berliner Olympiastadion auf die Niederlande. Nach allem, was wir bisher bei der Fußball-EM gesehen haben, dürfte die Partie stimmungstechnisch ein vorgezogenes Finale werden. "Hup, Holland, Hup" trifft auf Hupkonzerte am Ku'damm.

21 Uhr, RTL

Die Türkei kann auf zahlreiche Fans in Berlin setzen. © IMAGO/Depo Photos

Bloß nicht!

Nach all den Jahren spielt Jennifer Lopez (54) noch immer in der ersten Riege der Pop-Stars. Als Schauspielerin ist sie jedoch seit jeher unterklassig unterwegs. Bestes Beispiel: Plan B für die Liebe (2010). In der Rom-Com, die weder romantisch noch witzig ist, spielt J.Lo eine kinderlose Single-Frau, die ausgerechnet nach einer künstlichen Befruchtung den Mann ihrer Träume kennenlernt. Sowas aber auch!

20.15 Uhr, RTL Zwei

Jennifer Lopez (54, rechts) spielt die Hauptrolle in Plan B für die Liebe. © LEONINE Studios/Peter Iovino

Streaming

In der achtteiligen Justiz-Serie Aus Mangel an Beweisen (2024) landet Staatsanwalt Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal, 43) selbst auf der Anklagebank. Er soll seine Stellvertreterin/Geliebte auf brutale Weise ermordet haben. Mich hat die Geschichte, die bereits 1990 mit Harrison Ford (81) in der Hauptrolle verfilmt wurde, von der ersten Sekunde an gepackt. Wirklich großartig!

Apple TV+

Jake Gyllenhaal (43) spielt den angeklagten Staatsanwalt Rusty Sabich. © Apple TV