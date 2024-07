Sender zeigt Magerkost: Das Motto dieser Sendung einzuhalten, fällt nicht schwer

Dresden - Olympia legt los! Sportfans kommen ab dem Wochenende im Fernsehen wieder besonders auf ihre Kosten. Doch was ist mit anderen TV-Interessenten? Hier erfahrt Ihr, wo sich am heutigen Samstag das Einschalten lohnt.

Mehr Pflichtprogramm als Olympia 2024 in Paris geht nicht. Für mich als Basketball-Superfan ist der Turnierauftakt der deutschen Auswahl um Dennis Schröder (30) und Andi Obst (28) gegen Japan natürlich von besonderem Interesse. Und am Abend (22.30 Uhr) gibt's dann bei der mit NBA-Stars gespickten Partie zwischen Griechenland und Kanada das nächste Schmankerl.

Loving (2016) von Regisseur Jeff Nichols (45) (aktuell mit "The Bikeriders" im Kino) erzählt auf berührende Weise die Geschichte eines Paares aus den Südstaaten der USA, das die Rechtmäßigkeit seiner Ehe vor Gericht erstreiten muss, weil sie schwarz und er weiß ist. Neben der großartigen Ruth Negga (43) spielen zwei meiner Lieblingsmimen mit: Joel Edgerton (50) und Michael Shannon (49).

Einmal mehr serviert ProSieben seinen Zuschauern heute von früh bis spät Konservenkost. Wem am Abend nach all den faden US-Sitcoms noch nicht der Appetit vergangen ist, der kann sich den "Supercut" von Aushalten: Nicht lachen mit Joko (45) und Klaas (40) einverleiben. Da ist nicht nur bei den Protagonisten ein großes Maß an Selbstbeherrschung gefordert.



20.15 Uhr, ProSieben