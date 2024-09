Solange kein neuer Tatort läuft, ist diese Show alternativlos

TAG24 hat für Euch vier TV-Tipps für Sonntag, den 8. September, gesammelt.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Füße hoch, Glotze an. Selbst an einem spätsommerlichen Wochenende wie diesem bietet der Fernseher eine gemütliche Couch-Alternative. TAG24 macht den Check, was am heutigen Sonntag im TV läuft.

Pflichttermin

So lange der Sonntagabend noch nicht mit einem neuen "Tatort" besetzt ist, ist Wer stiehlt mir die Show? für mich alternativlos. Dieses Mal wollen Nina Chuba (25), Tommi Schmitt (35) und Kurt Krömer (49) den Moderationsplatz von Joko Winterscheidt. Ich bin schon sehr gespannt, mit welch kniffligen, aber vor allem kreativen Quizzen er versucht, die "feindliche" Übernahme zu verhindern. 20.15 Uhr, ProSieben

"Wer stiehlt mir die Show?" bedeutet, dass Promis wie Nina Chuba (25), Kurt Krömer (49, 2.v.l.) und Tommi Schmidt (35, 4.v.l. versuchen, Joko Winterscheidt (45, 3.v.r.) den Moderationsplatz wegzuschnappen. © dpa/Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Geheimtipp

Mit Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück! verbinde ich eine ganz persönliche Geschichte. Die Weltpremiere im Jahr 2019 durfte ich damals als Reporterin begleiten. Es war mein erster Einsatz an einem Roten Teppich. Von da an stand für mich fest, dass ich aus der Welt der Stars berichten möchte. Hätte es diese Premiere nicht gegeben, würde ich heute nicht an dieser Stelle schreiben.

13 Uhr, KiKa

"Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück!" ist unsere Kinderfernsehen-Empfehlung für den heutigen Sonntag. © pa/obs/Audible GmbH

Bloß nicht!

Eins muss man den Ehrlich Brothers live! ja lassen: Interessante Ideen haben die Brüder auf Lager. Perfekte Illusionen verlangen einige "Ablenkungsmanöver" ab, doch diese gefallen mir bei den beiden überhaupt nicht. Für meinen Geschmack ist ihre Show zu abgedreht und unnötig langgezogen, genauso wie die Frisuren der beiden Zauberbrüder.

14.05 Uhr, RTL

Die "Ehrlich Brothers" bieten abgefahrene Zaubertricks und extravagante Frisuren - nicht jedermanns Geschmack. © dpa/Gregor Fischer

Streaming

Von "Only Murders in the Building" läuft mittlerweile die 4. Staffel. © dpa/Disney +