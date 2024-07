Schlechtes Playback und dämliche Spiele: Es ist doch jedes Mal das Gleiche!

Das TV-Programm heute am Sonntag hat vieles zu bieten. Hier sind die TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Dresden - Jetzt ist der Sommer in voller Pracht da. Wem die Wärme allerdings zu Kopf steigt, der sollte sich einen schattigen Platz suchen, wie zum Beispiel die Couch zu Hause. Dort kann man auch gleich den Fernseher anschalten. Hier lest Ihr, was Ihr am heutigen Sonntag (nicht) verpassen solltet.

Pflichttermin

Orlando, Duke of Oxford (Ralph Fiennes, 61), ist mit seinem Sohn Conrad (Harris Dickinson, 28) in geheimer Mission unterwegs. © RTL/Twentieth Century Fox Film Corporation

Die Kingsman-Filme "The Secret Service" und "The Golden Circle" sind meines Erachtens ganz große Klasse. Trotz seiner politischen und geschichtlichen Inkorrektheit steht ihnen das Prequel The King's Man - The Beginning (2022) in nichts nach. Bei diesem wirklich hochkarätig besetzten Streifen darf man nichts für bare Münze nehmen, aber das macht den Agentenfilm so amüsant. 20.15 Uhr, RTL

Geheimtipp

Zoé (Ariane Labed) will Primaballerina bleiben. © ZDF/OCS/TELFRANCE&CIE

Zoé (Ariane Labed, 40) gehört zu den 20 Solotänzern der Pariser Oper. Vor den legendären "Étoiles" liegen in der Serie L'Opéra - Dancing in Paris (2021) allerdings ungewisse Zeiten. Der neue Intendant Sébastien (Raphaël Personnaz, 42) soll den Vertragsstatus der Tänzer reformieren. Da Zoé nach einem schweren Sturz noch nicht zu ihrer alten Form zurückgefunden hat, scheinen ihre Tage gezählt.

21.40 Uhr, ZDFneo

Bloß nicht!

Andrea Kiewel (59) will jeden Sonntag unterhalten. © ZDF/Marcus Höhn

Vergangene Woche habe ich zum ersten Mal in diesem Jahr den Fernsehgarten geschaut. Und was soll ich sagen: Es dauerte mal wieder keine Minute, bis ich mich aufregte. Es ist wirklich jedes Mal das Gleiche: schlechtes Playback, Äußerungen der Moderatorin, die einfach nur zum Fremdschämen sind, und dämliche Spiele. 12 Uhr, ZDF

Streaming

Bill (l.l) und Tom Kaulitz (beide 34) zeigen ihr Leben in Los Angeles. © Netflix