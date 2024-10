Diesen TV-Kommissar dürft Ihr nicht verpassen!

Bares für Rares (2013 bis heute) gehört schon lange zu meinen Lieblings-Shows. Es ist wirklich interessant, mit welchen Raritäten die Leute zu Horst Lichters (62) Trödel-Show kommen. Die Folgen bieten Geschichten der Kuriositäten, viele Schätze und so manche Überraschung.

Spannung am Samstagabend: In Columbo: Ein gründlich motivierter Mord (1973) geht es um Motivforscher Dr. Kepple (Robert Culp). Er ist ein gefragter Mann in der Werbewirtschaft. Dass er sich ein Zubrot mit Erpressungen verdient, merken seine Kunden erst, wenn es zu spät ist. Als sich eines seiner Opfer den Forderungen widersetzt, nutzt Kepple seine genialen Methoden für einen Mord. Doch Columbo (Peter Falk) lässt sich natürlich nicht manipulieren …



22.10 Uhr, SAT.1 Gold