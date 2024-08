04.08.2024 07:00 TV-Tipps am Sonntag: Warum dieser Film für Fans eine Enttäuschung ist

In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr, was Ihr am heutigen Sonntag nicht im Fernsehen verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Dresden - Die Woche ist geschafft, nun kann zum gemütlichen Teil übergegangen werden. Ob zu Hause auf der Couch, draußen auf dem Balkon oder im Garten: Wer sich nach einem unterhaltsamen Programm sehnt, muss nur den Fernseher einschalten oder die Mediathek öffnen. Hier sind die TV-Tipps für den heutigen Sonntag. Pflichttermin Die Spiele der Frauen-Basketballnationalmannschaft kann man dieser Tage im TV sehen. © IMAGO/Camera4+ Egal wann man derzeit den Fernseher anschaltet, es läuft Sport. Von früh bis spät! Yippie! Nur alle vier Jahre bekommen wir TV-Zuschauer eine solche Sport-Vielfalt wie dieser Tage geboten. Erst jubelt man mit den Seglern, kurze Zeit später fiebert man mit den Bogenschützen mit. Ein Highlight jagt das nächste. Die Euphorie ist kaum zu stoppen. Das schaffen nur die Olympischen Spiele. ab 8.45 Uhr, Das Erste Geheimtipp Kim (26) ist ein echter Swiftie. © ZDF/Marcus Kablitz Hunderttausende Fans pilgerten in den vergangenen Wochen nach Gelsenkirchen, Hamburg oder München, um ihr Idol Taylor Swift live zu erleben. Wer kein Ticket für die ausverkauften Konzerte ergatterte, machte es sich vor den Stadien gemütlich. Doch was macht einen echten Swiftie aus? Das will nun die Dokumentation 37° Leben: Being Swiftie: Mein Leben für Taylor Swift erklären. 9.03 Uhr, ZDF Bloß nicht! Henning Baum (51) war von 2010 bis 2014 "Der letzte Bulle". © Westside Filmproduktion/Sevenpictures Film/Donar Film/Warner Bros./Tom Trambow Der letzte Bulle (2019) war eine der wenigen Serien, die ich gern auf Sat.1 geschaut habe. Deshalb hatte ich mich 2019 auch so sehr auf den gleichnamigen Film gefreut. Doch ich wurde enttäuscht. Statt einer Fortsetzung und einer neuen Geschichte erwartete mich lediglich eine etwas anders erzählte "Zusammenfassung" der fünf Serienstaffeln. 22.05 Uhr, Sat.1 Streaming Kleo (Jella Haase, 31, r.) löst Konflikte auf ihre Art und Weise. © Netflix/Robert Palka Wer hat den roten Koffer? Darum geht es in der neuen Staffel von Kleo (2022-). Jella Haase spielt endlich wieder die ehemalige Stasi-Auftragskillerin, bei der fast jede Auseinandersetzung tödlich endet. Der Inhalt des besagten Koffers, den alle Geheimdienste der Welt haben wollen, ist so brisant, dass er die Wiedervereinigung Deutschlands verhindern könnte. Netflix Viel Freude beim Zuschauen wünscht TAG24!

