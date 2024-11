TV-Tipps: Was soll das?! Bei solchen Filmen ziehe ich lieber den Stecker

Bei welchen TV-Programmpunkten lohnt sich am heutigen Sonntag (10. November 2024) das Einschalten? Lest es in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Ihr habt noch keine Ahnung, was Ihr am heutigen Sonntag im Fernsehen schauen sollt? Mit diesen TV-Tipps habt Ihr sicherlich einen unterhaltsamen Tag.

Pflichttermin

Die NFL ist zu Gast in Deutschland. © dpa/Sven Hoppe

Es ist mal wieder so weit. Die stärkste Football-Liga der Welt, die NFL, gastiert in Deutschland. In der Allianz Arena in München treffen die Carolina Panthers auf die New York Giants. Und wer nicht wie ich das große Glück hatte, ein Ticket zu ergattern, der kann sich das Mega-Event immerhin gemütlich vom Sofa aus anschauen. Ist vermutlich auch deutlich wärmer. 14.30 Uhr, RTL

Geheimtipp

Bei Klaas Heufer-Umlauf (41, l.) und Joko Winterscheidt (45) ist Spaß garantiert. © dpa/ProSieben

Am 5. November startete die siebte Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben mit neuen Folgen. Die beiden Entertainer Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) müssen sich gemeinsam in witzigen Spielen gegen jede Menge Stars beweisen, um 15 Minuten Sendezeit zu gewinnen. Wer das Comeback verpasst hat oder unbedingt noch einmal sehen will, der hat Glück. Der perfekte Übergang zwischen Mittagessen und Kaffeetrinken. 13.45 Uhr, ProSieben

Bloß nicht!

In Deutschland beginnt die Weihnachtszeit traditionell erst in der letzten Novemberwoche. © RTL+/Hallmark Media

Sogenannte Weihnachtskomödien gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Braucht es in meinen Augen nicht, vor allem nicht Anfang November. Deswegen möchte ich Emily (Lacey Chabert, 42) auch nicht in Meine Nachbarn, Weihnachten und ich (2022) dabei zusehen, wie sie frisch getrennt und zurück in ihrer alten Heimat eine Weihnachtsparade auf die Beine stellen soll und - wie originell - sich zufällig neu verliebt. 20.15 Uhr, Super RTL

Streaming

Björn (Tom Schilling, 42) muss von seinem Alltag abschalten. © Netflix/Julia Terjung