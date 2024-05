Warum es Leonardo DiCaprio und Brad Pitt ins Pflichtprogramm schaffen

Was läuft heute in der Glotze? Unser Redakteur hat da mal eine Auswahl getroffen.

Immer gleich gestrickte Storys, zu viel selbstreferenzielles Geplänkel: Die jüngeren Filme von Quentin Tarantino sind für mich selten ein "Pflichtprogramm". Once Upon a Time ... in Hollywood (2019) verdient dieses Prädikat aber sehr wohl. Das liegt vor allem an der Besetzung: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie - besser geht's nicht!



23 Uhr, ProSieben