Wenig Raum für Überraschungen: "Dschungel-Legenden" sorgen für Langeweile

Dresden - Nach einer anstrengenden Woche habt Ihr am heutigen Sonntag keine Lust, auch noch das Fernsehprogramm nach etwas Interessantem zu durchforsten?! Deshalb habe ich für Euch meine TV-Tipps zusammengestellt mit allem, was Ihr heute (nicht) verpassen solltet.

In der Schule werden selten Filme gezeigt, die wirklich interessant sind. Zum Glück hatte ich eine Lehrerin, die mit uns Abiturienten Gattaca (1997) anschaute und darüber diskutierte. Das Sciene-Fiction-Drama spielt in einer Zukunft, in der Kinder fast nur noch in der Petrischale entstehen. Natürlich gezeugter Nachwuchs wird als "invalid" bezeichnet und von der Hochleistungsgesellschaft ausgegrenzt. Ethisch ein hoch spannendes Thema!

20.15 Uhr, ARTE