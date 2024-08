Wer partout zu Hause bleiben will, muss das hier (nicht) im TV sehen

In Kill Bill Vol. 1 (2003) macht sich die ehemalige Auftragsmörderin Beatrix Kiddo auf nach Japan und verhackstückt dort jede Gegnerin, die sich ihr und ihrem handgefertigten Schwert in den Weg stellt. Im hautengen gelben Overall metzelte sich Uma Thurman seinerzeit zur absoluten Kultfigur. Dieser Tarantino-Streifen grenzt an Perfektion.

23 Uhr, VOX